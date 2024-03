Wetter in Bonn und der Region Am Wochenende zieht eine Kaltfront auf

Passend zum Frühlingsanfang am Mittwoch wird es in Nordrhein-Westfalen angenehm warm. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten Höchstwerte von bis zu 20 Grad in NRW. Selbst in hohen Lagen können dann bis zu 14 Grad erreicht werden. Auch in Bonn und der Region steigen die Werte auf maximal 19 Grad an. Nachts kühlt es hingegen deutlich ab. Doch die warmen Tage sind nur von kurzer Dauer.