Wetter in Bonn und der Region : Möglicher Kälteeinbruch und weiße Überraschung zum Nikolaus

Bonn/Region Die vergangenen Tagen war das Wetter in Bonn und der Region oft wechselhaft. Ab dem Wochenende wird mit einem Kälteeinbruch gerechnet. In der Region könnte ein gestörter Polarwirbel für Schnee sorgen.

In den nächsten Tagen bleibt es überwiegend trocken und gewohnt bedeckt. Ein Höhentief wird dem ruhigen Wetter in vielen Teilen Deutschlands am Freitag ein Ende bereiten und für Niederschläge und leichte Schneefälle sorgen. Im Westen werden die Höchstwerte am Wochenende selten die 5-Grad-Marke erreichen, berichtet WetterOnline. Außerdem lägen die gefühlten Temperaturen deutlich tiefer, teils sogar um minus 5 Grad. Für das Ende der Woche meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gebietsweise Glätte und in der Nacht zu Samstag leichten Schneefall, vor allem im Bergland.