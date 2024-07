Wetter in Bonn und der Region Nach der Hitzewelle drohen ab Mittwoch Unwetter

Nach einem sonnigen Wochenstart knacken die Temperaturen in Bonn und der Region die 30-Grad-Marke. Der Dienstag bleibt wolkenlos und es wird mit Temperaturen von mehr als 30 Grad hochsommerlich. In den Hochlagen stoppt das Thermometer vor der 30-Grad-Marke und es ist etwas weniger warm als am Rhein.