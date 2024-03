Wetter in Bonn und der Region Auch der Palmsonntag bleibt kühl in Bonn

Ungemütliches Wetter mit Regen, Graupelschauern und örtlichen Gewittern herrscht am Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad kann es in Gewitternähe oder in Höhenlagen zudem auch Sturmböen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Für Sonntag warnt der Wetterdienst vor Sturmböen in der Region.