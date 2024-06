Aussichten für Bonn und die Region Regen und warme Temperaturen zum Wochenstart

Die neue Woche in Bonn und der Region startet am Montag weiterhin grau und verregnet. Lediglich zwei Stunden soll die Sonne scheinen und gerade am Nachmittag muss mit stärkeren Regenfällen gerechnet werden, teilt WetterOnline mit. Die Temperaturen erreichen dafür aber so langsam sommerlichere Gefilde und steigen auf um die 23 Grad an. Erst in der Nacht auf Dienstag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit.