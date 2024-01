Aussichten für Bonn und die Region Dauerregen und kältere Tage in der ersten Januarwoche

Das Wetter in Bonn bleit also ungemütlich. Der Dienstag bleibt verregnet und das bei Temperaturen von bis zu zwölf Grad in Bonn und bis zu zehn Grad im Rhein-Sieg-Kreis. Bis Donnerstag soll es in Bonn und der Region beinahe durchgehend regnen. Die Temperaturen kühlen immer mehr ab. Ab Donnerstag ist in Bonn mit höchstens neun Grad und im Rhein-Sieg-Kreis mit höchstens acht Grad zu rechnen. Am Sonntag könnten die Temperaturen nur noch drei Grad erreichen.