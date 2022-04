Wettervorhersage : Frühlingshafte Tage und kalte Nächte in Bonn und Region

Bonn Nach sonnigen Ostertagen bleibt uns das schöne Wetter zunächst erhalten. Nennenswerter Regen ist nicht in Sicht. Dafür gehen die Temperaturen in der Nacht spürbar in den Keller.

Die Menschen in Bonn sind mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt frostig in den Dienstag gestartet. Ab dem Mittag zeigen sich ein paar Quellwolken und die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen am Rhein bei 20 Grad. In den Höhenlagen kann das Quecksilber etwas dahinter bleiben. Die Nacht auf Mittwoch wird dann erneut kalt. Am Rhein fallen die Temperaturen auf Fünf-Grad. Noch etwas kälter wird es in den hochgelegenen Ortschaften.