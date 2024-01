Wetter in Bonn und der Region Wetterdienst warnt vor anhaltender Glätte

Am Montag kann es in den Höhenlagen wie in der Eifel oder im Siebengebirge laut des Wetterdienstes wetteronline zu leichtem Schneefall kommen, der sich dann am Dienstag voraussichtlich noch verstärken wird. Auch in Bonn und der Region kann es weiß werden. Die Temperaturen schwanken zum Wochenstart zwischen zwei und minus vier Grad. Es kann vereinzelt immer wieder zu Schnee oder Schneeregen kommen.