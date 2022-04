Wettervorhersage : In Bonn und der Region sind am Wochenende Schauer möglich

Symbolbild Foto: dpa/Sina Schuldt

Bonn In den kommenden Tagen bleibt das Wetter konstant - zumindest was die Temperaturen betrifft. Am Wochenende ändert sich der Wettertrend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer scheinbar endlosen Sonnenphase kratzen die Temperaturen in Bonn bis zum Wochenende noch an den 20 Grad. Es ziehen aber immer mehr Wolken auf. Der Freitag startet mit sieben Grad kühl. Im Tagesverlauf werden beim Wechselspiel von Sonne und Wolken 19 Grad erreicht.

Am Samstag sind dann am Rhein noch einmal 21 Grad drin. In den Höhenlagen folgen die Temperaturen mit leicht Abstand. In die 20er klettert das Quecksilber dort aber nicht mehr. Besonders die Nächte können sich in Tallagen frostig anfühlen.

Ab Sonntag wird es dann deutlich kühler und die Regenwahrscheinlichkeit steigt. Es kann zu Schauern kommen. Die kommende Woche verspricht ungemütlich zu werden.

(ga)