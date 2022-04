Wetter-Aussichten für Bonn und die Region : Örtlich kann es Dienstagnachmittag Starkregen geben

In Bonn und der Region sind am Dienstag Regenschauer möglich. (Symbolfoto) Foto: dpa/Wolfram Steinberg

Bonn Bei vielen Wolken zeigt sich am Dienstag in Bonn und der Region nur selten die Sonne. Dazu kann es Regenschauer geben. Lokal ist sogar Starkregen möglich. Ab Mittwoch ist Besserung in Sicht. Die Aussichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen zunächst Schauer und Starkregen, bevor es teils wieder heiteres Wetter gibt. Am Dienstag gibt es zeitweise Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Auch für Bonn und die Region erwarten die Meteorologen Regenschauer.

Am Nachmittag sind vor allem in der Südhälfte NRWs Gewitter möglich. Lokal kann es mehrstündigen Starkregen geben, bei dem bis zu 15 Liter pro Quadratmeter in der Stunde fallen können. Am Abend klingen die Niederschläge ab. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad, im höheren Bergland bei etwa elf Grad. Eine amtliche Warnung vor Starkregen gibt es am Dienstagmorgen noch nicht.

In der Nacht zum Mittwoch ist es teils gering bewölkt, teils auch wolkig. Es bleibt trocken bei Tiefstwerten von vier bis ein Grad. In der Eifel sowie im nördlichen Münsterland liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nordhälfte kann es leichten Frost in Bodennähe geben.

Am Mittwoch ist es teils heiter und weitgehend trocken. Allenfalls über dem Bergland sind im Tagesverlauf einzelne, kurze Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen in Bonn liegen zwischen 15 und 18 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich häufig die Sonne, die Temperaturen steigen auf an die 20 Grad.

(ga/dpa)