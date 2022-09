Wetter in Bonn und der Region : Heißer Wochenstart mit über 30 Grad

Wetter in Bonn und der Region

Bonn/Region Nach einem bewölkten Sonntag wird es zum Wochenstart wieder sonniger. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Die Aussichten für Bonn und die Region.

Auch am Dienstag soll das Thermometer noch einmal über 30 Grad klettern. Allerdings rechnet der Deutsche Wetterdienst im Laufe des Tages mit leichten Regenschauern. Für die restliche Woche ist eher trockenes Wetter vorhergesagt. Die Temperaturen sollen von anfänglich 28 Grad am Mittwoch auf 22 Grad am Freitag sinken.