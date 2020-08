Aussichten und Prognosen : Zum Wochenstart wird es kühler und meist bewölkt in Bonn und der Region

Zum Wochenstart wird es in Bonn und der Region wieder kühler (Symbolfoto). Foto: dpa/Sina Schuldt

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Nach starken Unwettern, Gewitter und Starkregen zeigt sich das Wetter in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler in der kommenden Woche von seiner bewölkten Seite. Der Wochenstart wird deutlich kühler. Ist noch eine Rückkehr zu heißem Sommerwetter möglich?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Hitze der vergangenen Tage hat bald ein Ende. Das sagt Meteorologin Jacqueline Kernn von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach voraus. Nach den kräftigen Unwettern komme aus Westen nun kühlere und teils feuchte Luft nach Deutschland.

Beinahe für einen Allzeitrekord sorgte das Thermometer in der Nacht auf Freitag: Während die Nacht zwischenzeitlich vom DWD als heißeste Nacht aller Zeiten ausgegeben wurde, musste diese Meldung am Nachmittag zurückgenommen werden. Die 25,1 Grad, die als nächtlicher Tiefstwert im Ruhrgebiet in Gevelsberg gemessen wurden, konnten Anfang August 1992 in Duisburg getoppt werden. Damals war es nachts lediglich auf 25,5 Grad herunter gekühlt.

In einigen Regionen das Landes war die vergangene Nacht eine Rekordnacht - noch nie lagen die Tiefstemperaturen so hoch. An unserer Station in #Bonn sank das #Thermometer nicht unter 26 Grad. https://t.co/aXcgQkIpN7 #Wetter #Klima #Klimawandel #Sommer #Hitze — donnerwetter.de (@DonnerwetterDe) August 21, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auch für Bonn und die Region war die Nacht auf Freitag wohl eine der heißesten Nächte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Während in Köln Temperaturen bis mindestens 24,5 Grad gemessen wurden, erkor der Bonner Wetterdienst „donnerwetter“ die Nacht sogar zu heißesten in der Bonner Geschichte. Laut GA-Wetterexperte Klaus Kosack war es zudem bereits die neunte Tropennacht in diesem Jahr, bei der das Thermometer nicht unter die 20-Grad-Marke gefallen ist.

Aussichten für den Wochenstart in Bonn und der Region

In den kommenden Tagen hingegen werden mehr als 24 Grad in Bonn und der Region nicht erwartet: Das Wetter bleibt zunächst zweigeteilt, so Kernn. „Im kühleren Norden fällt wiederholt schauerartiger Regen, und man könnte den Eindruck gewinnen, es sei bereits Herbst“, sagt sie. Im wärmeren und sonnigeren Süden herrsche hingegen Trockenheit.

Allerdings soll sich das Wetter zur Wochenmitte ändern. Dann zieht laut Kernn ein Tiefdruckgebiet über den äußersten Norden Deutschlands hinweg, und das führt die feuchte Luft mit teils stürmischem Westwind bis an die Alpen.

Montag und Dienstag wird es bei höchstens 24 Grad eher bewölkt, während für Mittwoch starke Windböen bei 13 bis 21 Grad möglich sind. Nicht nur tagsüber wird die kommende Woche also deutlich kühler: Einem ruhigen und erholsamen Schlaf steht zumindest aus Wettersicht nichts mehr im Wege.

Auch nach der Wochenmitte ist Kernn zufolge eine Rückkehr zu heißem Sommerwetter nicht in Sicht.

Alle Informationen und die Vorhersagen für Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler finden Sie hier.

(ga)