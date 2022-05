Aussichten für die Region : Erneute Warnung vor Gewittern in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Montag mit weiteren Gewittern. Foto: Frank Homann

Bonn/Region Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter: Auch der Start in die neue Woche präsentiert sich in Bonn und der Region ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis.

Nach zum Teil heftigen Unwettern mit Tornados, die am Freitag über NRW gezogen sind, stehen auch in der kommenden Woche ungemütliche Tage bevor. „Finja“ habe das Potenzial für ein kräftiges Gewittertief, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. „Allerdings kann „Finja“ bei nahezu allen Parametern nicht mit „Emmelinde“ vom vergangenen Freitag mithalten“, sagte ein Meteorologe.

Regional bestehe erhöhte Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, größeren Hagel und schwere Sturmböen, hieß es vom DWD. Zunächst bestehe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit von Gewittern. Jedoch muss örtlich mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten um 60 Stundenkilometern gerechnet werden.

Für Bonn und die Region warnt der DWD vor „starkem Gewitter“ der Stufe 2 von 4. Die Warnung gilt am Montagnachmittag vorerst bis 15.30 Uhr.

In der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter den Vorhersagen nach nach Nordosten ab. In den nachfolgenden Tagen sind dann bei Temperaturen um 20 Grad immer mal wieder Schauer möglich, die Unwettergefahr ist jedoch eher gering.

