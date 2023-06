Warmes Wetter Samstag war in Bonn der bislang heißeste Tag des Jahres

Auch in Bonn hat das Thermometer über das Wochenende die 30 Grad-Marke geknackt. Nachdem die Temperaturen in der Bundesstadt am Freitag noch bei 29 Grad lagen, seien die Werte am Samstag auf 31 Grad angestiegen, sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag auf GA-Nachfrage. Demnach handele es sich in Bonn um den bislang heißesten Tag dieses Jahres. In Nordrhein-Westfalen stieg die Temperatur vielerorts auf mehr als 30 Grad.