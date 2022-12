Wetter in Bonn und der Region : Glatte Straßen in der Region durch Schnee möglich

Bonn/Region Eine Schneeschicht hat sich in der Nacht über Bonn und die Region gelegt. Die Temperaturen liegen am Morgen um den Gefrierpunkt, es kann teils glatt sein und weiter schneien. Die Aussichten.

Das Wetter in Bonn und der Region ist zum Wochenbeginn feucht und kalt. Ein Tief habe Nordrhein-Westfalen erfasst und verlagere sich nur langsam nach Osten, hieß es am Montag vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Folge: Bis in die tieferen Lagen hat es in der Nacht geschneit.

Am Morgen und am Vormittag kann es auch im Rheinland weiter schneien. Bis zum Mittag sind ein bis fünf Zentimeter Neuschnee möglich, in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter. Neben Schnee kann auch Schneeregen fallen, es kann durch Schneematsch oder dünne Neuschneedecke glatt werden. Die Temperaturen steigen am Tag knapp über den Gefrierpunkt.

Im weiteren Wochenverlauf bleibt es der Prognose zufolge ähnlich kalt mit Höchsttemperaturen in Tieflagen von fünf Grad. Am Dienstag ist in höheren Lagen weiterer leichter Schnee möglich, in tieferen Lagen kann es Sprühregen geben, teilte der DWD mit. Es kann streckenweise glatt werden.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

