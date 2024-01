Aussichten für Bonn und die Region Leichter Schneefall führt zu schwierigen Straßenverhältnissen

In der Nacht zu Dienstag hat es in Bonn und der Region leicht geschneit. Dadurch werden viele Straßen glatt und rutschig. Besonders die Meßdorfer Straße in Bonn ist betroffen. Dort ist bereits ein Rollerfahrer auf der glatten Fahrbahn weggerutscht. Abgesehen von diesem Vorfall gab es in Bonn und der Region keine Unfälle mit Sach- oder Personenschaden am Morgen.