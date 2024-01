Glatte Straßen Am Mittwoch wird starker Schneefall in Bonn und Region erwartet

Nach dem erwarteten Schneefall am Mittwoch wird es am Freitag besonders kalt. In der Nacht zu Freitag prognostiziert der DWD zweistellige Minustemperaturen mit bis zu minus elf Grad für Bonn. In höheren Lagen kann es sogar noch etwas kälter werden. Zumindest lässt sich bei diesen Temperaturen voraussichtlich auch die Sonne blicken. Am Freitag soll es laut WetterOnline bis zu fünf Sonnenstunden geben. Niederschlag wird nicht erwartet.