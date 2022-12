Kälte und Frost in Bonn : In der Region könnte es erneut Schneefall geben

In Bonn und der Region wird das Wetter frostig. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bonn/Region Das Wetter in Bonn und der Region wird deutlich kälter. Der DWD warnt vor Frost. Die Temperaturen sinken klar unter den Gefrierpunkt. In der Region könnte es erneut schneien.

In Bonn und der Region sinken die Temperaturen bis Dienstag deutlich. Minus fünf Grad sind in der Beethoven-Stadt prognostiziert. „Eine klare Nacht steht bevor. Trockenes und kaltes Winterwetter wird uns in den nächsten Tagen begleiten“, sagte WetterOnline-Meteorologe Björn Goldhausen auf GA-Nachfrage am Montag.

Bei den frostigen Temperaturen zögen kaum Wolken auf. Noch kälter als in Bonn wird es in der Eifel. „Zieht der Himmel hier nachts klar auf, sind Temperaturen von minus 10 Grad möglich“, so der Wetter-Experte.

In der Nacht auf Mittwoch kann es sogar zu erneutem Schneefall kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab entsprechende Warnungen vor leichtem Schneefall für den Kreis Ahrweiler und den Kreis Neuwied heraus, die am Mittwoch jeweils zwischen 6 und 14 Uhr gelten. Zudem warnte der DWD vor Glätte.

Am Mittwoch sollen die Temperaturen den gesamten Tag über durchgägngig im Minusbereich bleiben und zwischen -1 Grad am Mittwag und -8 Grad in der Nacht liegen. Während es in der Region die Chance auf Schneefall gibt, soll es in Bonn bei fast windstillem aber frostigen Wetter keine Niederschläge geben. Auch für den Donnerstag und Freitag bleiben die Prognosen knapp unter der Null-Grad-Marke bei teils sonnigen, teils bedecktem Himmel.

Wetterexperte sieht wenig Chancen auf weiße Weihnachten

Die Chancen auf Schnee seien dabei insgesamt sehr gering. Tiefausläufer erreichten den Rhein und die Region nach aktuellen Prognosen nicht. Der Blick auf den vierten Advent und die Vorweihnachtswoche stimmt wenig winterlich. „Die Prognosen zeigen momentan eher milde Temperaturen auf. An Schnee ist da wahrscheinlich nicht zu denken“, so Goldhausen.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)