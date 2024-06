Aussichten für Bonn und die Region Wetterdienst erwartet schwere Gewitter am Samstag

Update | Bonn/Region · Gewitter, Hagel, Sturm - erneut steht eine Schwergewitterlage vor der Tür, die den Südwesten und die Mitte Deutschlands treffen dürfte. Auch in Bonn und der Region soll es am Samstagabend Gewittern. Fürs Public Viewing am Samstag sind das keine guten Vorzeichen.

28.06.2024 , 11:50 Uhr

Das Public Viewing am Samstag könnte zumindest wettermäßig ungemütlich werden. Foto: Volker Lannert

Der Sommer hatte in dieser Woche seine Rückkehr gefeiert. Am Donnerstag waren Höchsttemperaturen von 30 Grad zu verzeichnen. Zum Wochenende soll es nun aber wieder kühler werden. Auch Regen und Gewitter sind auf dem Weg nach Bonn. Ab Samstag sei im Tagesverlauf mit stark bewölktem Himmel zu rechnen. Ab dem Samstagnachmittag sind auch in Bonn und der Region einzelne Schauer und Gewitter möglich. Dabei sollen die Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad liegen. In der Nacht zum Sonntag komme es zu Unwettergefahr durch Gewitter mit teils extrem heftigem Starkregen zwischen 40 und 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Auch großer Hagel mit Körnern um drei Zentimeter seien dann in Deutschland möglich, teilt der DWD mit. Dazu könnten schwere Sturm- oder Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 140 Stundenkilometern kommen. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen. Insgesamt könnten von Samstagabend bis Sonntagabend vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands durch die Gewitter in einigen Regionen extreme Regenmengen von mehr als 100 Litern pro Quadratmeter zusammenkommen. Betroffen seien das westliche Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und das westliche Hessen sowie Nordrhein-Westfalen, prognostizierte der DWD. Hier findet Public Viewing in Bonn und der Region statt Fußball-EM 2024 Hier findet Public Viewing in Bonn und der Region statt Laut WetterOnline soll es am Sonntag weiterhin stark bewölkt und regnerisch sein. Einzelne Gewitter können ebenfalls auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Die Prognosen zum Beginn der nächsten Woche zeichnen ein ähnliches Wetterbild wie es zum Ende des Wochenendes zu sehen sein wird: Es bleibt bewölkt bei Temperaturen um 18 Grad. Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie unter wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)