Ausichten für Bonn und die Region Sommerliches Wetter kehrt zur neuen Woche zurück

In Bonn und die Region sind am Dienstag die jeweils höchsten Temperaturen des bisherigen Jahres gemessen worden, wie Donnerwetter.de mitteilt. An den Wetterstationen in Bonn-Bechlinghoven und in Troisdorf am Rotter See erreichten die Temperaturen um 14 Uhr einen Wert von 37,0 Grad. Die Stationen in Bornheim-Merten und in Euskirchen meldeten zeitgleich 36,0 Grad. An der Station in der Eifel auf einer Höhe von 700 Metern in Hellentahl zeigte das Thermometer um 14 Uhr 31,0 Grad an. Damit sind die Temperaturen den zweiten Tag in Folge deutlich über die 30-Grad-Marke gestiegen. Bereits am Montag war mit 35,7 Grad der bisherige Jahresrekordwert in Bad-Neuenahr-Ahrweiler gemessen worden.