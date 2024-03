Wetter in Bonn und der Region Sonnige Aussichten nach einem stürmischen Sonntag

Nach einem teils stürmischen Sonntag beruhigt sich laut wetteronline.de am Montag die Wetterlage wieder. Auch die Sonne zeigt sich wieder häufiger und lässt die Temperaturen in Bonn und Region tagsüber auf 13 Grad ansteigen. Am Dienstag und Mittwoch wird sogar noch einmal eine Schippe draufgelegt: Das Thermometer schafft es dann auf bis zu 16 Grad am Dienstag bei einem Sonne-Wolken-Mix. Mittwoch kühlt es dann wieder auf um die 13 Grad ab. Regen ist in Bonn und der Region zunächst nicht zu erwarten.