Bis zu 20 Grad in Bonn und der Region : Die neue Woche bringt "Sonne, Sonne, Sonne"

Bis zu 20 Grad in Bonn und der Region

Bonn/Region Nach dem kalendarischen Frühlingsbeginn am vergangenen Sonntag wird es in der neuen Woche schon fast sommerlich: Es gibt Sonne satt und Temperaturen bis zu 20 Grad.

Zum Frühlingsstart können sich die Menschen in Bonn und der Region auf sonniges und warmes Wetter freuen. „Wir haben viel Sonne im Angebot“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Blick auf die neue Woche. Am Montag gebe es im Rheinland teilweise noch ein paar Wolken und auch wenige Tropfen Regen seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen am Montag auf bis zu 19 Grad.