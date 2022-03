Wetteraussichten für die neue Woche : Wie lange bleibt es in Bonn noch so schön sonnig?

Ein Mann genoss am Wochenende im Garten des Poppelsdorfer Schlosses die Sonne liegend in seiner Hängematte. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Bonn/Region Nach dem sonnigen Wochenende beginnt auch die neue Woche mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 20 Grad. Bleibt das Wetter weiterhin so schön? Die Aussichten für Bonn und die Region.

Die Woche beginnt in Bonn und der Region zunächst heiter und trocken, bevor es zur Wochenmitte etwas Regen gibt. Am Montag bestehe nur im Osten von Nordrhein-Westfalen eine geringe Schauerwahrscheinlichkeit, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. In Bonn scheint hingegen bei nur wenigen Wolken die Sonne, dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad.

In der Nacht zu Dienstag sollen sich die Wolken von Nordwesten her verdichten. Der Dienstag beginnt laut DWD-Prognose bewölkt. Am Nachmittag sollen dann von Westen her Schauer aufziehen, die vor allem die Südhälfte des Landes erreichen. In Bonn kann es in der Nacht zu Mittwoch zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen liegen bei bis zu 16 Grad in Bonn.

Im Süden des Landes werden nach DWD-Vorhersage auch am Mittwoch noch Schauer erwartet. In Bonn soll der Regen ab dem Vormittag wieder nachlassen. Dazu kühlt es sich weiter ab: Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen acht und zwölf Grad.

Mit dem sonnigen Wetter ist es dann auch erst einmal vorbei: Bei vielen Wolken sollen die Temperaturen ab Freitag wieder unter die Zehn-Grad-Marke fallen.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)