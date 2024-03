Wetter in Bonn und der Region Temperaturen klettern bis an die 20-Grad-Marke

Der Frühling zeigt in der neuen Woche in Nordrhein-Westfalen sein mildes Gesicht: Am Mittwoch erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 19 Grad. Auch in Bonn und der Region steigen die Werte bis an die 20-Grad-Marke. Selbst in hohen Lagen können dann bis zu zwölf Grad erreicht werden. Doch aufgepasst: Nachts kühlt es noch deutlich ab. Am Dienstag- und Mittwochmorgen ist in den Morgenstunden im Bergland auch noch Bodenfrost möglich.