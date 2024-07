Wetter-Aussichten Sonne zeigt sich zu Beginn der Woche häufiger in Bonn und der Region

Die Sonne lässt sich in den kommenden Tagen wieder häufiger in Bonn und der Region blicken. So gibt es am Montag laut Wetter Online einen Mix aus Sonne und Wolken sowie bis zu zehn Sonnenstunden. Am Montagabend soll es dann gewittern. Die Temperaturen sollen bei 10 bis 28 Grad liegen. Dazu soll ein schwacher bis leichter Wind wehen.