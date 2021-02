Wetteraussichten für Bonn und die Region : Sonnenschein und niedrige Temperaturen am Wochenende

Update Bonn/Region Die Einschränkungen im Verkehr durch den Wintereinbruch sind weitgehend aufgehoben. In Bonn und der Region bleibt es auch am Wochenende kalt, trocken und sonnig.

Bonn und die Region sind im Gegensatz zu anderen Teilen Nordrhein-Westfalens von starken Schneefällen verschont geblieben. Das wird auch am Wochenende so bleiben: Laut dem Deutschen Wetterdienst treten am Wochenende in ganz NRW keine Niederschläge auf.

In Bonn und der Region bleibt es nach Angaben des Wetterportals donnerwetter.de zunächst ähnlich kalt wie die ganze Woche: am Freitagnachmittag sind bis zu minus vier Grad möglich. Weiterhin gibt es Frost und stellenweise Reifglätte auf den Straßen in Bonn und der Region. In der Nacht zu Samstag muss mit Werten bis zu minus sieben Grad und tagsüber mit Temperaturen zwischen minus drei und plus ein Grad gerechnet werden. Samstagnacht bleibt es frostig mit bis zu minus sechs Grad, tagsüber bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Sonntag klettern die Werte auf bis zu drei Grad. Das ganze Wochenende über ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Besonders der Sonntag verspricht sonnig zu werden: „Der macht seinem Namen alle Ehre“, so ein DWD-Experte.