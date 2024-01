Aussichten für Bonn und die Region Am Mittwoch und Freitag kann es stürmisch werden

Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen in Bonn und Region bei etwa neun Grad. Das Wetter zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Startet der Tag noch mit aufgelockerten Wolken und stellenweise Sonnenschein, sind die Aussichten für den Abend deutlich trüber. Laut DWD soll leichter Regen ab 18 Uhr einsetzen, der bis in die Nacht herein anhält. Der Wind bleibt am Dienstag noch mäßig.