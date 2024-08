Wetter in Bonn und der Region Hitze am Montag, schwüle Luft und Gewittergefahr am Dienstag

Die Menschen in Bonn und der Region müssen sich auf weiterhin hohe Temperaturen einstellen. Nach einem Sonntag mit bis zu 28 Grad steigt das Thermometer laut „WetterOnline“ am Montag auf bis zu 34 Grad. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Bonn und der Region mit Temperaturen zwischen 29 Grad und 34 Grad. Es soll bis zu elf Sonnenstunden geben; gegen Nachmittag und Abend kann es wechselnd bewölkt sein. Dazu soll ein meistens schwacher Wind gehen. Laut DWD wird es „vielerorts eine Tropennacht mit Minima zwischen 22 und 20 Grad, sonst 19 bis 17 Grad.“