Wetter in Bonn und der Region Spätsommerliche 20 Grad bevor der Herbstblues kommt

Ein spätsommerlicher Wochenstart bringt Bonn und der Region am Dienstag noch einmal Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann es am Vormittag noch zu einzelnen Schauern kommen, doch im restlichen Tagesverlauf dürfte es trocken bleiben. Gegen Abend brechen die Wolken vereinzelt auf. Doch schon in der Nacht fallen die Temperaturen auf 10 bis 13 Grad Celsius.