Aussichten für Bonn und die Region Hitzewelle bringt tropische Nächte und bis zu 35 Grad

Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen noch einmal leicht an, auf bis zu 27 Grad. Gerade am Freitagvormittag kann es allerdings windig werden. Zum Abend hin ist in Bonn und der Region mit Regen zu rechnen. Der Trend setzt sich auch am Samstag fort, dann soll es allerdings weitestgehend trocken bleiben.