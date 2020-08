Nachts deutlich kühler : Gewitter in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis möglich

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der Wochenstart wird unbeständig. In Bonn und der Region kann es immer wieder zu Gewittern und Schauern kommen. In Richtung Wochenende wird es wieder wärmer.

Nach den tropischen Temperaturen und den kräftigen Unwettern in der vergangenen Woche bleibt das Wetter im Rheinland auch in dieser Woche zunächst unbeständig.

Am Montag und Dienstag kann es immer wieder zu Schauern kommen. Deutlich wärmer als 25 Grad sollen es am Rhein nicht werden. In den Höhenlagen im Rhein-Sieg-Kreis bleibt es etwas kühler. In der Nacht fällt das Quecksilber deutlich unter 20 Grad.