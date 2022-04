Wetter in Bonn und der Region : Wetterdienst warnt vor Dauerregen im Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Region Nach einem kalten Wochenende, das örtlich sogar Schnee in die Region brachte, wird es in der kommenden Woche wieder ein wenig wärmer. Für den Rhein-Sieg-Kreis wird bis Mittwoch vor Dauerregen gewarnt.

Nach dem Schnee am Wochenende kommt zum Beginn der neuen Woche nun der Regen nach NRW. Die neue Woche beginnt mit Schauern, die sich vielfach zu Dauerregen auswachsen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vor allem im Bergland fallen die Niederschläge demnach kräftig aus. Von Montagnachmittag an bis Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen im Rhein-Sieg-Kreis mit wechselnder Intensität. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 35 und 45 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Ab Mittwoch wird es in Bonn und der Region dann sehr windig. Dafür sind die Temperaturen im Land nicht mehr so eisig. Sie liegen die nächsten Tage zwischen sechs und acht Grad. Sonne gebe es vor dem nächsten Wochenende kaum, dämpfte Meteorologin Ulrike Zenkner die Hoffnung auf Frühlingswetter.

Mit rund 245 Stunden Sonnenscheindauer war der zu Ende gehende März in Nordrhein-Westfalen der sonnigste seit Messbeginn im Jahr 1951. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, war das Land an Rhein und Ruhr gemessen am Sonnenschein Spitzenreiter aller 16 Bundesländer. Damit habe der März 2022 in NRW den bisherigen Rekordhalter von 2011 mit abgerundet 190 Sonnenstunden sehr deutlich überholt.