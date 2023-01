Wetter in Bonn und Region : Das neue Jahr startet in Bonn und der Region mild und feucht

Mit Wind und Regen beginnt das neue Jahr ziemlich unfreundlich. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bonn/Region Das Wetter in Bonn und der Region beginnt 2023 im zweistelligen Temperaturbereich. In den Nächten kühlt es durch Wind und Regen deutlich ab. In höheren Lagen sind Sturmböen möglich.

In Bonn und der Region werden die ersten Tagen des neuen Jahres mild und feucht. Die Tagestemperaturen befinden sich die gesamte Woche durchgehend im zweistelligen Bereich. Am Montag werden Höchstwerte von 12 bis 14 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Allerdings soll es die gesamte Woche über regnerisch und windig werden.

Nachdem es am Montagnachmittag etwas auflockert und auch windstiller werden soll, steht der Region mit dem Dienstag der freundlichste Tag der Woche bevor. Laut DWD-Prognose soll es zwar bewölkt, aber zumeist trocken bei Temperaturen bis 11 Grad sein. In der Nacht soll es dann aber einen Temperatursturz um mehr als zehn Grad sowie auffrischenden Wind und einsetzende Regenschauer geben. In höheren Lagen sind sogar Sturmböen möglich.

Daraufhin beginnt der Mittwoch windig und mit Schauern, die bei Höchstwerten von 13 Grad im Tagesverlauf weiter zunehmen. Weiterhin sind im Bergland Sturmböen möglich.

Damit leitet der Mittwoch den Trend für das Ende der Woche ein: Bei milden Temperaturen wird es bis auf weiteres regnerisch, stürmisch und trüb bleiben.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)