Nach den sonnigen Tagen : Weitere Gewitter auch am Sonntag in NRW möglich

Auch in der Nacht zu Montag kann es zu neuen Gewittern kommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bonn/Region Nach der Hitze der vergangenen Tage gab es in der Nacht zu Sonntag heftige Gewitter in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Auch in den kommenden Tagen kann es in NRW zu Gewittern kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehrere Gewitterfelder zogen in der Nacht zu Sonntag über Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Nachdem es in den vergangenen Tages sehr heiß und zunehmend schwül wurde, entluden sich die Gewitter dann am späten Samstagabend und in der folgenden Nacht. Am Sonntagmorgen war dann von der unruhigen Nacht kaum noch etwas zu sehen - bis auf ein paar Unwetterschäden. Allerdings strahlte die Sonne bei angenehmen 22 Grad. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer dann auf bis zu 29 Grad. Am Abend ziehen dann Wolken auf, später kann es zu Schauern kommen.

Dass die Gefahr von neuerlichen Gewittern noch nicht vorüber ist, zeigt die aktuelle Aussicht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dieser warnt in NRW vor Gewittern in der Nacht zu Montag. Diese können meist stark mit schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel auftreten. Schwerpunkte sind im Süden und Osten von NRW, ganz im Westen und im Nordwesten gebe es dagegen nur eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit.

Der Montag wird laut aktueller Prognose erst am Vormittag etwas freundlicher, dann sollen die Regenfälle nachlassen. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag bei 25 Grad. Dienstag und Mittwoch wird es wieder mehr regnen, am Mittwoch fallen die Temperaturen dann auch unter die 20-Grad-Marke.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)