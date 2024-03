Wetter in Bonn und der Region Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Erst am Mittwoch besteht die Chance auf kurze trockene Abschnitte. Mit 13 Grad werden die Temperaturwerte auch wieder zweistellig. Der Donnerstag zeigt sich dann von seiner besten Seite: Die Sonne schafft es wieder, sich durchzusetzen und heizt die Luft auf bis zu 18 Grad auf. Wer in der Woche einen Spaziergang wagen will und dabei trockenen Fußes bleiben will, sollte auf jeden Fall den Donnerstag nutzen. Denn bereits zum Wochenende hin sind neue Regenschauer in Sicht.