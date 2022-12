Aussichten ab Sonntagnacht : Deutscher Wetterdienst warnt vor Blitzeis in Bonn und der Region

Bonn/Region Ungemütliches Wetter droht ab Sonntagabend: Bei Frosttemperaturen ist Regen angekündigt. Auf Straßen und Wegen kann es dann glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierender Nässe und Blitzeis in der Region.

Nach dem ruhigen Wetter am Sonntag kann es dem späten Abend auch in Bonn und der Region ungemütlich werden. Wegen Regenfällen in der Nacht zum Montag bei Frosttemperaturen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor verbreiteter Glatteisgefahr gewarnt. Am späten Abend und vor allem in der Nacht zum Montag komme Regen auf, der beim Auftreffen auf den Boden und auf Gegenstände friere, teilte der DWD am Sonntag mit. Es bestehe die Gefahr von Eisregen und Glatteis, teilte auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bonn mit und verwies auf eine Vorabinformation des Wetterdienstes. Der DWD verschärfte seine Prognose zum Sonntagabend hin auf eine konkrete Unwetterwarnung vor überfrierender Nässe und Blitzeis in Bonn und den umliegenden Landkreisen.