Wetterprognose : Bonn und die Region erwarten Sommer, Sonne und Regen

Bonn/Region Es wird wärmer und gegen Ende der Woche kehrt der Sommer zurück. In Bonn und der Region bleibt es bis dahin wechselhaft. Obwohl es wärmer wird, bleibt der Sommer aber weiter nass.

Das Wetter in Bonn und der Region bleibt zunächst wechselhaft, Sonne und Wolken wechseln sich ab und zwischendurch regnet es. In der Nacht auf Dienstag nehmen die Niederschläge dann zu. Der Dienstagvormittag zeigt sich dann vor allem verregnet mit Niederschlagsmengen bis zehn Liter pro Quadratmeter. Am Nachmittag kann es gebietsweise auch Gewitter geben bei Temperaturen um 21 Grad. Am Mittwoch wird es mit Höchsttemperaturen von 24 Grad bereits wärmer und die Sonne zeigt sich wieder etwas mehr. Zudem bleibt es trocken.