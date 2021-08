Wetterprognose : In Bonn und der Region wird es wieder kühler

In Bonn und der Region ziehen wieder Wolken auf. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Bonn/Region Nach dem warmen und sonnigen Wochenende hat es sich in Bonn in der Region deutlich abgekühlt. Bei vielen grauen Wolken kann es zudem sehr windig werden. Bleibt das Wetter jetzt so wechselhaft? Die Aussichten.

Das Wetter in Bonn und der Region hat sich zum Anfang der Woche wieder abgekühlt. Nach dem sonnigen Sonntag schieben sich am Montag immer wieder Wolken vor die Sonne. Die Temperaturen erreichen in Bonn rund 20 Grad, im Rhein-Sieg-Kreis bis zu 21 Grad. Zudem kann es leicht regnen. Für den Rhein-Sieg-Kreis gibt es zudem eine amtliche Wetterwarnung: Bis in die Abendstunden können Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometern in der Stunde auftreten.

Der Dienstag sieht nach ähnlich bewölkt und regnerisch wie der Montag aus. Die Temperaturen kühlen sich hier noch einmal um zwei bis drei Grad ab. Am Mittwoch wird den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist starke Bewölkung mit seltenen Auflockerungen erwartet. Phasenweise gibt es Regen und Schauer, die Temperaturen steigen in Bonn auf bis zu 22 Grad.

In den Tagen darauf sollen die Temparaturen tagsüber auf mehr als 20 Tagen steigen. Dabei bleibt es bei einem Mix aus Wolken und Sonne. Zum Wochenende werden dann dem DWD zufolge wieder Temperaturen um die 25 Grad erwartet.

Aktuelle Wetteraussichten für Bonn und die Region finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga/dpa)