Temperaturen unter -10 Grad : Frostwarnungen am Freitag, Wintersonne am Wochenende

Frostwarnungen am Freitag, Wintersonne am Wochenende

In Bonn und der Region bleibt es frostig. Der gefallene Schnee wird nur langsam verschwinden. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bonn/Region Die Temperaturen in Bonn und der Region bleiben deutlich unter dem Gefrierpunkt. Der DWD hat für den Rhein-Sieg-Kreis eine Frostwarnung ausgesprochen. Am Wochenende wird mehr Sonne erwartet. Die Aussichten.

Da die Temperaturen in Bonn und der Region am Freitag weiterhin deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Rhein-Sieg-Kreis eine Warnung vor Frost und Glätte ausgesprochen. Diese ist bis 18 Uhr gültig, die Warnung gilt auch für den Kreis Neuwied. Die Temperaturen liegen zwischen -10 und -1 Grad.

Auch das Wochenende bleibt in Nordrhein-Westfalen frostig kalt. Dazu sei Wintersonne zu erwarten, sagte eine Meteorologin des DWD am Freitag in Essen.