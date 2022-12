Temperaturen bis zu -13 Grad : Weiterhin Frostwarnungen bei sonnigem Winterwetter

Frostwarnungen gelten auch am Samstag weiterhin, trotzdem lässt sich am Wochenende die Sonne öfters blicken. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn/Region Die Temperaturen in Bonn und der Region bleiben deutlich unter dem Gefrierpunkt. Die Frostwarnungen gelten auch am Samstag weiterhin, die Sonne kommt am Wochenende trotzdem durch. Die Aussichten.

Da die Temperaturen in Bonn und der Region am auch am Samstag weiterhin deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Bonn den Rhein-Sieg-Kreis eine Warnung vor Frost und Glätte ausgesprochen. Diese gilt voraussichtlich bis Sonntag, 11 Uhr.

In der Nacht zum Sonntag gibt es laut der Prognose des DWD strengen Frost mit Temperaturen, die örtlich auf minus 13 Grad fallen können. Von Westen her ziehen im Verlauf der Nacht einzelne Wolkenfelder durch.

Am Sonntag ist es dann zunächst sonnig bei Tageshöchstwerten von null bis drei Grad im Flachland und minus zwei Grand in Höhenlagen. Im Tagesverlauf ziehen dann laut Prognose dichte Wolkenfelder auf, bis zum Abend bleibe es aber trocken. Dann setze jedoch in der Nacht zum Montag Regen ein, der in ganz NRW für erhebliche Glatteisbildung und damit gefährliche Straßenverhältnisse sorge. Am Montag steigen die Temperaturen dann auf sieben bis zehn Grad an.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga/dpa)