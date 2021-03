Wetteraussichten : Der Frühling kommt nach Bonn und die Region

In Bonn und der Region soll die restliche Woche sonnig werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Bonn/Region Seit Mittwoch hat in Bonn und der Region der Frühling Einzug gehalten. Am Ende der Woche erreichen die Temperaturen um die 16 Grad bei einem sonnig-bewölktem Himmel.

Nach einem trüben Auftakt am Anfang der Woche hält ab Mittwoch der Frühling in Nordrhein-Westfalen Einzug. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, reichen die Temperaturen am Mittwoch von zwei bis 17 Grad und werden von Sonne und einem leicht bewölkten Himmel begleitet.