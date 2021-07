Wettervorhersage : Am Wochenende sind erneut Starkregen und Gewitter möglich

Bonn/Region Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein lassen in Bonn und der Region weiterhin auf sich warten. Stattdessen sind für das Wochenende in Nordrhein-Westfalen erneut Regen und Gewitter vorhergesagt.

Auch mit dem Blick auf das kommende Wochenende lässt der Sommer in Bonn und der Region noch auf sich warten. „Es bleibt auch weiterhin leicht unbeständig mit eher kühlen Temperaturen im Westen“, sagt Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst. „Ein beständiges Sommerhoch oder gar eine Hitzewelle ist aktuell nicht in Sicht.“ Immerhin lässt sich die Sonne am Freitag über Bonn und der Region ein wenig häufiger blicken. Die Temperaturen erreichen einen Höchstwert von 25 Grad. Im Nordwesten von NRW sind am Freitagabend laut DWD einzelne Gewitter und stürmische Böen möglich.

Am Wochenende muss in Teilen von Nordrhein-Westfalen erneut mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, sind sowohl am Samstag als auch am Sonntag einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Sonntagnachmittag könne örtlich auch Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in der Stunde dazukommen. Auch mit starken und stürmischen Böen sei zu rechnen. Laut Vorhersagen sollen die Gewitter und Böen in der Nacht zu Montag wieder abklingen.