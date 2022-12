Aussichten für Bonn und die Region : Ab Sonntagnacht droht Glatteis auf den Straßen

In der Nacht zu Montag und am Wochenstart kann es glatt werden auf den Straßen. (Symbolfoto) Foto: DPA

Bonn/Region Der vierte Advent ist in Bonn und der Region erneut frostig gestartet. Nach einem trockenen Tag soll es ab dem späten Abend bei Frosttemperaturen regnen. Auf Straßen und Wegen kann es dann glatt werden.

Der vierte Adventssonntag hat in Nordrhein-Westfalen mit Frost bis minus 13 Grad und örtlich Sonnenschein begonnen. In Bonn und der Region klettern die Temperaturen im Tagesverlauf auf um den Gefrierpunkt, dabei bleibt es bei vielen Wolken meist trocken. Ab dem späten Abend kann es jedoch ungemütlich werden.

Wegen Regenfällen in der Nacht zum Montag bei Frosttemperaturen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor verbreiteter Glatteisgefahr gewarnt. Am späten Abend und vor allem in der Nacht zum Montag komme Regen auf, der beim Auftreffen auf den Boden und auf Gegenstände friere, teilte der DWD am Sonntag mit.