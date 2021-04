Wetteraussichten : Kalter Wind und Graupelschauer in Bonn und der Region

Bonn und die Region erwarten Schnee- und Graupelschauer. Foto: dpa/Christophe Gateau

Bonn/Region Mit rund 26 Grad sorgte die vergangene Woche für die ersten fast sommerlichen Tage in Bonn und der Region. Eine Woche später ist davon nichts mehr übrig: Schnee- und Graupelschauer sind ebenso möglich wie starker Wind.

Um rund 20 Grad ist die Temperatur in Bonn und der Region innerhalb von nur einer Woche gesunken. Nach den frühlingshaften Temperaturen vor Ostern ist es Anfang dieser Woche wieder eisig und windig. Schnee- und Graupelschauer, einzelne kurze Gewitter, dabei auflebender Wind und in der Nacht Frost und Glätte und erneut aufkommender Schneefall, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag an.

„Zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem Tief über Skandinavien fließt instabile Meereskaltluft arktischen Ursprungs nach Nordrhein-Westfalen“, heißt es vom DWD. Die Temperaturen erreichen in Bonn am Dienstag und Mittwoch höchstens sechs Grad. In der Nacht wird es kalt. Laut DWD verbreitet leichter Frost zwischen minus 1 und minus 4 Grad, im Bergland bis minus 6 Grad. Der Wetterdienst warnt vor Glätte: „In der Nacht zum Mittwoch zunächst nur einzelne Schneeschauer und örtlich Glätte durch überfrierende Nässe. In der zweiten Nachthälfte von Nordwesten her aufkommender Schneefall mit verbreiteter Glättegefahr. Mitunter auch im Flachland etwas Neuschnee, im Bergland teils Neuschneemengen zwischen 5 und 10 Zentimetern innerhalb weniger Stunden.“

Wie schon tagsüber am Dienstag weht in der Nacht und am Mittwoch weiterhin ein starker Wind. Stürmische Böen mit 55 bis 70 Stundenkilometern und in der Eifel und in Gipfellagen am Mittwochvormittag auch einzelne Sturmböen um die 80 Stundenkilometer werden erwartet.

Das wechselhafte Wetter ist laut der Wetterexpertin nicht ungewöhnlich für den April: „Da treffen die kalten Luftmassen aus dem Norden und die warmen Luftmassen aus dem Süden aufeinander.“ Das führe zu den sprunghaften Wetterumschwüngen.

Während Donnerstag bis Samstag die Temperaturen wieder leicht ansteigen sollen und sich die Sonne ab und zu mal blicken lassen könnte, soll es am Wochenende wieder kälter werden.

(ga/dpa)