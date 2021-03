Wetter in Bonn und der Region : Stürmisches Wetter für Mitte der Woche erwartet

Bonn/Region Am Wochenende war der Himmel über Bonn und der Region meist wolkenlos. Zwar gab es Sonne satt, doch frühlingshafte Temperaturen lassen weiter auf sich warten. Für Mitte der Woche ist Sturm zu erwarten.

In der Nacht zu Dienstag verdichten sich die Wolken. Dann gibt es für Bonn und die Region eine 50-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Was folgt, sind Schauer am Nachmittag bei zwei bis acht Grad. Am Mittwoch sollen die Werte tagsüber leicht auf sieben bis elf Grad steigen. Dann heitert der Himmel auch immer wieder mal auf, und es bleibt überwiegend trocken.