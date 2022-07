Aussichten für die Region : Nach der Hitze drohen starke Gewitter in Bonn

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist mit Gewittern zu rechnen. Foto: ZB/Patrick Pleul

Bonn/Region Nach viel Sonne und Hitze am Dienstag wird es auch am Mittwoch wieder heiß in Bonn und der Region. Es drohen jedoch teils heftige Gewitter. Die Aussichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kräftige Gewitter und teils Unwetter werden am Mittwoch über Nordrhein-Westfalen ziehen, nachdem am Dienstag noch die Sonne von einem wolkenlosen Himmel schien. Der Tag starte zunächst sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf kann es jedoch regnerisch werden. Erste Schauer zogen bereits am frühen Vormittag über die Eifel.

Ab dem Nachmittag verbreiteten sich zunehmend Schauer und Gewitter. Auch in Bonn und der Region kann es dann ungemütlich werden. Andere Teile des Landes könnte es noch heftiger treffen: Vom Ruhrgebiet bis ins Münsterland könne es zu Unwetter mit Hagel und Sturmböen kommen, teilt der DWD mit. Die Temperaturen klettern auf 28 bis 35 Grad. In der Nacht sollen sich die Gewitter verstärken. Die Tiefstwerte liegen dabei zwischen 19 und 16 Grad.

Eine deutliche Abkühlung mit Wolken und abklingenden Schauern wird es am Donnerstag geben. Die Temperaturen steigen auf um die 25 Grad in Bonn und den anliegenden Kreisen. Im Tagesverlauf soll es bei einem trocken bleiben. Am Freitag erwarten die Meteorologen bei einem Mix aus Sonne und Wolken ebenfalls Höchstwerte um die 25 Grad. Am Wochenende klettern die Temperaturen wieder an die 30-Grad-Marke. Dazu scheint häufig die Sonne von einem wolkenlosen Himmel.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga/dpa)