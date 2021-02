Aussichten für Bonn und die Region : Die neue Woche startet sonnig und mild

In Bonn und der Region setzt sich in den kommenden Tagen die Sonne durch. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Bonn/Region Am Wochenende war es in Bonn und der Region deutlich kühler als unter der Woche. Nun startet die neue Woche mit Sonne satt und ein wenig milderen Temperaturen.

Die vergangenen Tage waren deutlich kühler als noch in der Woche zuvor. Am Sonntag war es in Bonn und der Region überwiegend sonnig und die Temperaturen erreichten bis zu zwölf Grad. In der Nacht zu Montag gehen die Temperaturen auf bis zu frostige zwei Grad herunter.

Am Montag soll die neue Woche milder starten. Die Temperaturen klettern bei viel Sonne auf bis zu 14 Grad. Und so soll es in der kommenden Woche weiter gehen: Hoch „Jacqueline“ sorgt demnach dafür, dass es in den kommenden Tagen weitgehend niederschlagsfrei bleibt. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Montag Sonne voraus.

In der Nacht zu Dienstag wird es ebenfalls kalt. Die Temperaturen klettern bei einem sternenklaren Himmel nicht über drei Grad. Dafür soll am Dienstag tagsüber keine Wolke am Himmel über Bonn und der Region zu sehen sein. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf bis zu 16 Grad.

Zur Wochenmitte kommen ein paar wenige Wolken hinzu. Es bleibt aber mild. Am Nachmittag sollen die Wolken dann wieder verschwinden. Die Temperaturen fallen in der Nacht dann nicht mehr so tief wie zuvor. Immerhin sechs Grad sollen in der Nacht erreicht werden.

(ga, mit Material von dpa)