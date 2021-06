Auch Gewitter angekündigt : Warn-App Nina warnt vor extremer Hitze in Bonn und der Region

Bonn/Region In Bonn und der Region wurden am Donnerstag Temperaturen von bis zu 35 Grad gemessen. Der Donnerstag war der bislang heißeste Tag des Jahres. Für Freitag warnt die Warn-App Nina vor extremer Hitze. Doch auf die Hitze können ab Freitag Gewitter folgen.

Der gestrige Donnerstag war der bislang heißeste Tag des Jahres 2021. In Nordrhein-Westfalen wurden Temperaturen bis zu 35 Grad erreicht. Mit einer Spitzentemperatur von 35,5 Grad war der Flughafen Münster/Osnabrück am Donnerstag der heißeste Ort Deutschlands. Aber auch am Flughafen Köln/Bonn war es denkbar heiß: Am späten Nachmittag wurden dort ebenfalls gut 35 Grad gemessen. Zum Vergleich: Die höchste jemals in einem Juni in NRW gemessene Temperatur lag bei 37,9 Grad. Gemessen wurde sie am 27. Juni 1947 an Stationen in Köln und Königswinter.