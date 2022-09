Wetter in Bonn und Region : Die nächsten Tage werden regnerisch und kühl

Graue Regenwolken bestimmen weiterhin das Wetterbild in der Region. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bonn/Region Es bleibt ungemütlich in Bonn und den umliegenden Kreisen. Immer wieder regnet es an den kommenden Tagen, zudem wird es deutlich kühler. Die Aussichten.

In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaftes, teils weiter regnerisches Wetter erwartet. Nach dem Regen am Dienstag und am Mittwoch sind ab Donnerstag und über das Wochenende weitere Niederschläge folgen.

Der Dauerregen in den letzten Tagen hat jedoch nur in einzelnen Fällen für Probleme gesorgt. In Nebentälern der Ahr musste die Feuerwehr mehrere Strecken räumen.

Am Donnerstag ist der Himmel über Bonn und der Region wechselnd bis stark bewölkt; abgesehen von ein paar Regenschauern am Nachmittag bleibt es allerdings trocken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen steigen nur noch auf an die 20 Grad. Am Freitag wird es am Rhein mit 16 Grad noch einmal deutlich kühler. Dabei bleibt es meist weiter wolkig. Gebietsweise kann es auch regnen.

In der Nacht zu Samstag kann das Quecksilber sogar mit neun Grad knapp in den einstelligen Bereich fallen. In den Hochlagen geht es dagegen deutlich in den unteren Temperaturbereich.

Das Wochenende lädt zum Verweilen auf der Couch ein. Hohe Regenwahrscheinlichkeiten und kühle Temperaturen um 15 Grad locken wohl eher Hundebesitzer und Naturliebhaber ins Freie. Die Nächte bleiben mit Temperaturen unter der Zehn-Grad-Marke die ersten Vorboten kälterer Monate.

Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie auf wetter.ga.de und die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(dpa/ga)