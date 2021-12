Wetter : Schnee und Eisglätte drohen in der Nacht im Bergland

Bei kalten Temperaturen kann es in der Nacht in den Höhenlagen wegen überfrierender Nässe glatt werden auf den Straßen und Gehwegen. Foto: dpa/Philipp Schulze

Bonn/Region Ungemütlich ist das Wetter aktuell in Bonn und der Region. Vor allem wird es heute Nacht wieder deutlich kälter. Im Bergland oberhalb von 600 Metern drohen in der Nacht Schnee und Eisglätte. Die Aussichten.

Nach dem regnerischen, ungemütlichen Wetter mit zeitweise heftigen Böen wird es in der kommenden Nacht nun wieder deutlich kälter. Der Deutsche Wetterdienst kündigt oberhalb von 600 Metern Frosttemperaturen von null bis minus zwei Grad an. In der Nacht kann es daher in den Höhenlagen glatt werden durch überfrierende Nässe oder Schneematsch.